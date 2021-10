Contactez nous :

Pourquoi cette méthode est différente ?

De nombreuses méthodes sont disponibles sur Internet, dont certaines sont très bien ... elles vous donnent toutes les astuces que tout le monde connaît ...

Du contenu de qualité, des mises à jour, définir titre et description de chaque page, jouer avec les H1 H2 etc ..., optimiser le poids de sa page, être responsive, avoir des backlinks et j'en passe des meilleurs ... Et ils ont raison, ça marche !!!

Sauf que tout le monde fait ça !!!

Nous ne disons pas qu'il ne faut pas le faire ... nous disons qu'il faut utiliser toutes ces astuces d'une certaine façon pour optimiser des pages et bien choisir les points importants ou vous devez passer du temps au détriment d'autres ...

Avoir une stratégie adaptée et opportuniste ...

Pour faire une comparaison (Football) que tout le monde peut comprendre : On va vous apprendre à maîtriser le ballon, dribbler et marquer des buts comme tout le monde mais en plus notre méthode va vous apprendre des techniques spécifiques pour bien placer vos joueurs, et avoir une stratégie gagnante. Vous serez un entraîneur international !!!